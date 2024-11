Samsung TV Crystal 4K 55": Unieuro esagera con il Single's Day

Unieuro, con il suo Single’s Day, ha deciso di esagerare. La Samsung TV Crystal 4K 55″ è in offerta speciale a un prezzo da non credere. Acquistala a soli 311€, invece di 399€. Questo extra sconto del 22% ti verrà calcolato direttamente in carrello. Infatti, la smart TV in questione sarebbe già in promozione perché il prezzo consigliato è di 649€.

Un’occasione davvero imperdibile per gli amanti dell’intrattenimento di qualità. I colori sono sempre vivaci e i dettagli davvero speciali. Tra l’altro, con Unieuro, hai anche la consegna gratuita inclusa. Addirittura, puoi anche pagare in 3 comode rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento per ottenere questo mini finanziamento con un click.

Samsung TV Crystal 4K 55″: l’eccellenza oggi è low cost

L’eccellenza dell’intrattenimento oggi è low cost. Prendi al volo questa occasione, disponibile solo su Unieuro con il Single’s Day. Cosa stai aspettando? La Samsung TV Crystal 4K 55″ è in offerta a un prezzo specialissimo. Ottienila a soli 311€! Si tratta di una promozione che dura poche ore soltanto, salvo esaurimento scorte anticipato. Molto probabile visto che sta andando a ruba.

Grazie al processore Crystal 4K, questa smart TV offre contenuti estremamente fluidi e una gestione delle funzionalità molto veloce. Potente, è in grado di regalare emozioni e immersività ad ogni visione. Goditi i tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora. Gestisci tutto anche con comandi vocali grazie all’integrazione di Alexa e Google Assistant. Approfitta della qualità eccellente di questo dispositivo, oggi a un prezzo impareggiabile.

La quasi totale assenza di cornici rende tutto ancora più coinvolgente, lanciandoti al centro della scena. Goditi i tuoi eventi sportivi live in 4K come se fossi allo stadio. Vivi emozioni fantastiche senza esclusioni di colpi, ma risparmiando con Unieuro Single’s Day. Non perdere l’occasione. Acquista ora la Samsung Crystal 4K 55″ a soli 311€, invece di 649€.