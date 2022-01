Samsung, trema: arriva Xiaomi 12 Ultra (o Mix 5 Pro)

C'è grande fermento per l'arrivo del nuovo flagship di casa Xiaomi. Tuttavia, ci sono molte indiscrezioni confusionarie a riguardo. Secondo alcune fonti infatti, arriverà sia un Mix 5 che un 12 Ultra, secondo altri utenti invece, quest'ultimo sarà abbandonato in favore del primo. Adesso però, un render è emerso online, grazie alla condivisione del tipster Abshishek Yadav. Scopriamolo insieme.

Xiaomi Mix 5: le presunte specifiche

Sebbene qualcuno al momento suggerisca che questo terminale sia in realtà il Mix 5 Pro, qualcuno sostiene che si tratti dello Xiaomi 12 Ultra. Partiamo dal design. Troveremo infatti un'estetica senza bordi, con selfiecam nascosta sotto lo schermo e cornici super sottili e contenute. Solo quella inferiore, come da prassi, risulterà più spessa. Per il resto invece, non sembrano esserci criticità rilevanti. La scocca dovrebbe essere in alluminio e il retro in vetro satinato con un grande modulo fotografico circolare, incastonato in un rettangolo e con il logo Leica.

#Xiaomi Mix 5 Pro render byhttps://t.co/VTzHf1iyim



Expected specifications:

– 6,73-inch curved AMOLED display

– 48MP under display camera

– Advanced camera set-up

– 200W wired / 50W wireless charging pic.twitter.com/SJsRmD9Qdm — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 24, 2022

Finalmente si vocifera che la partnership con Leica possa tornare in auge nel mondo della telefonia. Dopo aver visto i terminali Huawei con software del colosso tedesco, ora è il turno dei prodotti di Xiaomi.

Le fotocamere saranno di punta, come sempre, e questo sarà un dispositivo premium in tutto e per tutto. Non mancheranno lenti aggiuntive, tele, macro e super grandangolari. Le principali però, saranno stabilizzate e godranno di un software eccezionale su tutti i fronti. Anteriormente, la selfiecam nascosta sotto il pannello invece, presenterà una risoluzione da 48 MPX. Finalmente potrà competere con le soluzioni rivali.

Anteriormente avremo un pannello con tecnologia LTPO di seconda generazione, grande 6,73 pollici. Sul fronte della ricarica invece, avremo una fast charge da 200W e una ricarica wireless da 50W. Siete pronti per veder il nuovo terminale all'opera? Mancano pochi mesi: il debutto è previsto per la primavera 2022.