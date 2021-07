Samsung The Sero è un televisore innovativo che racchiude al suo interno tecnologie uniche. Se sei in cerca di qualcosa di diverso, è il prodotto giusto per te. Lo acquisti su Amazon a soli 699,0€ grazie all'offerta in corso e risparmi un centinaio di euro ad occhi chiusi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

The Sero: cosa nasconde questo televisore Samsung

Potrebbe sembrare un elemento di design e in realtà, se ci si sforza, lo è a tutti gli effetti. Ma dietro a sua struttura innovativa c'è comunque un televisore. Bello e sensazionale, se lo acquisti avrai un pezzo unico che difficilmente troverai nella casa di amici e parenti.

Con un panello da 43 pollici, questo televisore ti promette una visione dei contenuti avanzatissima mediante la risoluzione Ultra HD 4k. Infatti il detto non dice che nelle botti piccole c'è il vino buono?

Ti diverti con i tuoi programmi preferiti e le tue applicazioni per lo streaming più amate senza problemi e in più puoi approfittare non solo di Amazon Alexa ma persino di Google Assistant. La prima intelligenza è integrata, la seconda compatibile.

La caratteristica rivoluzionaria di questo prodotto è che puoi ruotarlo a tuo piacimento. Puoi far partire la riproduzione in posizione verticale od orizzontale. In pratica quando lo utilizzi lo “richiudi” e occupa sia poco spazio che ti offre funzioni innovative.

Ad esempio ti sdrai sul divano e lo usi per navigare su smartphone nei tuoi social preferiti.

Samsung The Sero lo acquisti su Amazon a soli 699,00€ su Amazon. Lo puoi pagare in un'unica soluzione o optare per la rateizzazione garantita dal programma Confidis. Se sei membro Prime lo ricevi in 48 ore, mentre se sei cliente standard le consegne sono comunque gratuite.

