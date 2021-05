Samsung ha appena presentato i nuovissimi tablet Galaxy Tab S7 FE 5G e Galaxy Tab A7 Lite, ma saranno in vendita soltanto a partire dal 18 giugno.

Samsung Galaxy Tab S7 FE e A7 Lite: le specifiche

Samsung ha annunciato oggi il Galaxy Tab S7 FE 5G e il Galaxy Tab A7 Lite. Entrambi i tablet sono stati ufficialmente annunciati oggi in Europa e saranno in vendita in tutto il continente a partire dal prossimo mese.

Galaxy Tab S7 FE 5G

Il Galaxy Tab S7 FE 5G è una versione depotenziata del Galaxy Tab S7 +. Abbiamo già coperto le specifiche e le funzionalità quando è andato live sul sito Web Samsung Germania pochi giorni fa. Tuttavia, l'infografica qui sotto racchiude le specifiche chiave del dispositivo.

Il Galaxy Tab S7 FE 5G sarà venduto a questi prezzi nei seguenti paesi (in Russia sarà venduta una versione “only LTE”):

Galaxy Tab A7 Lite

Il Galaxy Tab A7 Lite è un tablet molto più economico del fratello maggiore Questa riduzione del prezzo significa anche che ci saranno compromessi nelle caratteristiche e nelle specifiche. Sarà disponibile nelle versioni Wi-Fi e LTE.

L'azienda ha installato un display LCD da 8,7 pollici con una risoluzione di 1340 x 800 e una fotocamera da 2 MP f/2.2 sul lato anteriore del tablet, mentre la parte posteriore, che in realtà è in metallo, ospita una fotocamera da 8 MP f/2.0. Il processore del tablet è un MediaTek Helio P22T abbinato a 3 GB / 4 GB di RAM e 32 GB / 64 GB di memoria espandibile. I proprietari potranno aggiungere fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo mediante microSD

C'è un jack audio, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. Dispone di una capacità della batteria di 5100 mAh e supporta la ricarica rapida adattiva da 15 W. Sfortunatamente, Samsung non spedisce il tablet con un caricabatterie da 15 W.

Samsung fornisce entrambi i tablet con Android 11. Ha anche rivelato che chi acquista uno dei due tablet avrà accesso gratuito e illimitato a Samsung TV Plus, nonché ad una prova gratuita di YouTube Premium. Il supporto di entrambi i tablet funziona perfettamente con altri dispositivi Samsung Galaxy come auricolari e telefoni.

I clienti saranno in grado di passare facilmente i loro Galaxy Buds da un dispositivo all'altro; si potranno ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi sul proprio Galaxy Tab anche se lo smartphone non è nelle vicinanze. Il Galaxy Tab A7 Lite è disponibile in grigio e argento e sarà disponibile nei seguenti paesi ai prezzi seguenti:

