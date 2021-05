Dopo settimane di attesa e molteplici cambi di nome, il dispositivo noto come Galaxy Tab S7 + Lite è stato ora silenziosamente svelato in Germania come Galaxy Tab S7 FE 5G. Sì, Samsung sta adottando il nome FE anche per prodotti diversi dagli smartphone. Il nuovo gadget è meno performante dei modelli dello scorso anno, eppure è più costoso dell'iterazione vanilla della gamma. Come mai?

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G: le caratteristiche

Il display ha una dimensione di 12,4 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 ma è un pannello LCD. L'alimentazione del Galaxy Tab S7 FE è un processore Snapdragon 750G abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. È stato riferito che dovrebbe esserci anche una versione da 6 GB di RAM + 128 GB.

C'è una fotocamera da 8 MP con messa a fuoco automatica sul retro del dispositivo che sporge leggermente `mentre c'è una camera frontale da 5 MP nella parte anteriore per le videochiamate. Ci sono tre microfoni incorporati per assicurarvi che la vostra voce venga ascoltata chiaramente durante le chiamate. All'interno del tablet è presente una batteria da 10090 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W ma sarà necessario acquistare separatamente un adattatore da 45 W. Samsung afferma fino a 13 ore di autonomia riproducendo video.

Il Galaxy Tab S7 FE viene fornito con una S Pen inclusa nella confezione. La penna a bassa latenza ha una punta morbida e si dice che si percepisca come una vera penna quando si scrive con essa. Converte la scrittura a mano in testo in tempo reale e si ricarica automaticamente quando viene posizionata sulla parte magnetica sul pannello posteriore.

Il tablet supporta Samsung DeX che, una volta acceso, fornisce agli utenti un'esperienza simile a quella di un desktop con un menù di avvio e una barra delle applicazioni. Con una cover per tastiera opzionale, si può trasformare il Galaxy Tab in un piccolo notebook. In modalità tablet, il terminale supporta fino a 3 app multitasking a schermo diviso.

Samsung lo vende ad un prezzo di 649 €, che risulta essere piuttosto costoso considerando il Galaxy Tab S7 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e un processore più potente ha un prezzo di 619 €. È già disponibile per l'acquisto in Mystic Black e Mystic Silver ma altri colori sono in arrivo.

