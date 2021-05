Oltre al futuro tablet di fascia alta, Samsung rilascerà anche un device entry-level soprannominato Galaxy Tab A7 Lite. Le specifiche complete di questo dispositivo sono già di dominio pubblico. Tuttavia, l'ultima fuga di notizie in merito a questo dispositivo riguarda il design e l'aspetto.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: cosa sappiamo?

Sappiamo infatti che il tablet sarà dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm. Questa è una caratteristica che piacerà a molti utenti. Ci sono anche sperk per gli altoparlanti ma non possiamo dire con certezza se sarà presente un altro altoparlante sul versante superiore. Inoltre, questo tablet sembra avere un profilo arrotondato, che è diverso dai bordi ad angolo retto dell'S7 Lite. Inoltre, ci sarà solo una fotocamera posteriore. Non di meno, una fotocamera frontale centrale sarà inserita nella cornice spessa.

Secondo i rapporti precedenti, questo tablet utilizzerà un display da 8,7 pollici con una risoluzione di 1340 × 800. La fotocamera frontale sarà un sensore da 2 MP. Inoltre, Google Console rivela che questo prodotto utilizzerà un processore MediaTek Helio P22T con 3 GB di RAM. Avrà entrambe le versioni WiFi e LTE e la batteria sarà di 5100 mAh.

Oltre ai 3 GB di RAM, questo dispositivo avrà anche una versione da 4 GB di RAM. Per la capacità di archiviazione, l'elenco di TENAA mostra che disporrà di 64 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, lo spazio di archiviazione sarà espandibile tramite una scheda microSD. Il tablet eseguirà Android 11 appena estratto dalla confezione.

Le specifiche della batteria dicono che vi sarà una cella energetica da 5100 mAh capace di supportare la ricarica da 15 W. Sul retro, la camera singola sarà un sensore da 8 MP. Le dimensioni di questo tablet saranno 212,4 x 124,7 x 8 mm e peserà 300 grammi. Per quanto riguarda la sua data di lancio, le voci finora suggeriscono che arriverà a giugno.

