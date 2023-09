Samsung Soundbar con Subwoofer e Audio 3D: -150€ su Unieuro

Uno sconto di 150 euro ti sta aspettando sull’acquisto della Samsung Soundbar HW-B650/ZF su Unieuro. Si tratta di un’ottima offerta perché in questo momento la acquisti a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Approfittane subito a questo link. Mettendola in carrello benefici della consegna gratuita a domicilio oppure del ritiro gratuito in negozio.

Inoltre, grazie a PayPal o Klarna, puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero da soli 66,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto, mentre le altre due nei mesi appena successivi. Grazie alla connessione ibrida puoi utilizzare un normalissimo cavo, ottico o jack, oppure la tecnologia Bluetooth senza fili. Incluso nella confezione trovi anche il potente Subwoofer che puoi installare in abbinamento alla soundbar.

Samsung Soundbar HW-B650/ZF: un prezzo così non si era mai visto

Con 150 euro di sconto ti arriva a casa la Samsung Soundbar HW-B650/ZF! Che occasione speciale per portare il cinema in salotto. Accendi ben 430W di potenza per un suono sempre perfetto, profondo e potente. Entra nella scena e diventa tu il protagonista grazie alla tecnologia Audio 3D che rende ogni contenuto così immersivo da sembrare reale nella stanza. Suono bilanciato, uniforme e ottimizzato: ecco cosa ti sta aspettando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.