Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer a soli 129€ con il Black Friday di Amazon

Perché accontentarsi del semplice e monotono audio fornito dalle casse tradizionali quando potete avere un gioiellino di questo livello? Samsung offre la possibilità di immergervi in un’esperienza audio immensa e potrete farlo acquistando Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer a 129 euro approfittando delle offerte del Black Friday di Amazon.

Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer: caratteristiche tecniche

Satevi trasportare nel cuore dell’azione con il 3D Cinematic Surround Sound con il quale sentirete il rombo di un jet o il sottofondo della pioggia che cade dall’alto. Il Sound Surround 3D della soundbar Samsung offre un livello di realismo mozzafiato, per un’esperienza da cinema. Immergetevi anche in un suono coinvolgente con il suono direzionale che offre un sound equilibrato da un’estremità all’altra e completa per una esperienza di home entertainment.

Entrate nel vivo della festa con il Bass Boost per trasformare qualsiasi scena in un film di successo o aggiungere profondità alla vostra playlist. Attivatela per un audio ancora più coinvolgente nonostante la grande potenza di ben 360W. Inoltre le soundbar Serie B di Samsung sono realizzate appositamente per migliorare il vostro impianto multimediale domestico anche con un’istallazione a parete.

Se siete appassionati di giochi, preparatevi a un’esperienza di gioco intensa e immersiva, con i subwoofer che potenziano la scena e gli up-firing speaker, come se foste all’interno del gioco. In più non dovrete più avere con voi più di un telecomando, perché vi basterà controllare le funzioni principali come potenza, volume ed effetti sonori direttamente dal telecomando della vostra TV.

Cosa state aspettando? Immergetevi in un’esperienza unica, come se foste al cinema ma in realtà siete seduti comodamente nel divano di casa vostra. Approfittate del super sconto proposto da Amazon e avrete Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer a soli 129 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potreste pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

