Samsung Soundbar con audio a 3.1.2 canali scontata del 52% (-257€)

Perché accontentarsi del semplice e monotono audio fornito dalle casse tradizionali del televisore o del monitor PC quando potete avere una qualità audio più alta senza spendere un patrimonio? Amazon offre la possibilità di immergervi in un’esperienza audio immensa e potrete farlo acquistando la Samsung Soundbar HW-Q600C/ZF a soli 242,82 euro invece di 499 euro, approfittando del super sconto del 52%. Il risparmio finale è di più di 250 euro e il prezzo finale è il più basso di sempre per questo fantastico prodotto.

Samsung Soundbar HW-Q600C/ZF con Subwoofer: caratteristiche tecniche

Questa Soundbar Samsung della Serie Q con 9 speaker, Dolby Atmos e DTS:X garantisce un potente audio 3D da ogni direzione ed è compatibile con il telecomando di qualsiasi TV Samsung per regolare potenza e volume. Il tutto con una facilità incredibilmente grazie al collegamento wireless tra soundbar e tv tramite Bluetooth. L’audio a 3.1.2 canali è assicurato da 3 canali, 1 subwoofer e 2 altoparlanti firing-up per creare un effetto acustico dinamico. Inoltre l’audio risulta perfettamente bilanciato grazie alla progettazione specifica proveniente dal Samsung Audio Lab per regalarvi un’esperienza di ascolto da cinema.

Grazie alla modalità Q-Symphony avrete anche un’ottima armonia tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore mentre la modalità Tap Sound potrete godere di una perfetta trasmissione della musica dai dispositivi mobili con un semplice tocco. Non manca l’Adaptive Sound per voci chiare e suoni dettagliati con qualsiasi volume per un audio ottimizzato in base alla scena e il Game Mode Pro per effetti sonori 3D durante il gioco.

Cosa state aspettando? Immergetevi in un’esperienza unica, come se foste al cinema ma stando comodamente seduti a casa vostra. Approfittate del super sconto, proposto da Amazon e avrete la Samsung Soundbar HW-Q600C/ZF con Subwoofer a soli 242,82 euro con uno sconto del 52%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime, mentre con Cofidis potreste anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero.

