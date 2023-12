Samsung Smart Monitor M5 in offerta: il prezzo crolla del 36%

Il Samsung Smart Monitor M5 è molto più di un semplice monitor; è un concentrato di funzionalità intelligenti che ne ampliano notevolmente le potenzialità. Con uno sconto del 36%, a soli 189,90€ invece di 299,00€, offre un’opportunità imperdibile per arricchire la tua esperienza multimediale e lavorativa.

Questo monitor da 27 pollici, con risoluzione Full HD 1920×1080 e supporto per HDR10, offre una qualità visiva eccezionale. Il design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati rende l’estetica altrettanto impressionante.

Ciò che rende veramente unico il Samsung Smart Monitor M5 è la sua funzionalità Smart Hub. Con accesso diretto a servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, trasforma il monitor in una vera e propria Smart TV. Grazie al telecomando incluso, puoi navigare tra le app senza dover collegare il PC.

La connettività è versatile, consentendo di collegare il PC, il telefono cellulare o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Questa flessibilità consente un’esperienza utente completa e senza complicazioni.

Per i giocatori, il Samsung Gaming Hub offre l’accesso a una varietà di giochi dei principali partner di streaming, tutto da un’unica piattaforma. Ti servirà solo un controller e una connessione ad internet stabile.

Ma non è tutto. Per la produttività, il Samsung Smart Monitor M5 si trasforma in un efficiente spazio di lavoro. Con app integrate, puoi gestire le tue attività lavorative, accedere e controllare il tuo PC da remoto, effettuare il mirroring del PC in modalità wireless e persino accedere direttamente a Microsoft 365 e Internet, tutto senza la necessità di un PC.

Le modalità Eye-Saver e Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole, rendendo questo monitor non solo un compagno di intrattenimento ma anche uno strumento di lavoro ideale.

A soli 189,90€, il Samsung Smart Monitor M5 offre un mix eccezionale di intrattenimento, gaming e produttività. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.