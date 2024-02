Samsung Smart Monitor M5 in offerta a 179€: Netflix e tantissime funzioni intelligenti

Amazon offre uno sconto del 10% sul Samsung Smart Monitor M5, che è ora disponibile a soli 179,90€ rispetto al prezzo precedente di 199,90€. Questo monitor innovativo offre un’esperienza all-in-one, combinando le funzionalità di un monitor per PC con quelle di una Smart TV.

Con una dimensione di 27 pollici e risoluzione Full HD (1920×1080), il monitor offre un’immagine chiara e dettagliata, supportata dalla tecnologia HDR10 per una migliore resa dei colori. Il design sottile e senza bordi su tre lati lo rende elegante e adatto a qualsiasi ambiente.

La vera potenza di questo monitor risiede nella sua versatilità. Grazie al suo Smart Hub integrato, è possibile accedere a una vasta gamma di app per lo streaming multimediale, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. Senza bisogno di collegare un PC separato, è possibile godere di contenuti multimediali direttamente sul monitor tramite WiFi.

Il monitor offre diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, Bluetooth e Airplay, permettendo di collegare facilmente PC, smartphone o console di gioco per un’esperienza multimediale completa. Il monitor dispone anche delle modalità Eye-Saver e Flicker-Free, progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi e garantire una visione confortevole anche per sessioni prolungate.

Grazie alla funzione Work Mode, è possibile utilizzare il monitor per svolgere attività di produttività senza la necessità di un PC separato. Con la possibilità di accedere a Office 365, connettersi a dispositivi mobili tramite Samsung DeX e utilizzare il monitor come hub IoT, si ottiene un’esperienza di lavoro completa e versatile.

Il Samsung Smart Monitor M5 offre un’esperienza all-in-one per lavoro, gioco e intrattenimento. Con la sua combinazione di funzionalità avanzate, versatilità e design elegante, è una scelta eccellente per chi cerca un monitor che vada oltre le tradizionali funzionalità. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo a meno di 180€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.