Samsung Galaxy Z Fold4: ecco quali saranno le sue colorazioni

Ci siamo: abbiamo appena scoperto quali saranno le colorazioni e le configurazioni disponibili al lancio per il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4. Ricordiamo che il debutto è previsto per le prossime settimane, probabilmente per agosto.

Sappiamo che l’OEM sudcoreano si sta preparando a togliere i veli alla nuova generazione di pieghevoli; il debutto della stessa dovrebbe avvenire entro la fine di agosto anche se qualcuno afferma che avverrà non prima del 10. Sia il Fold che il Flip phone hanno iniziato a comparire sui vari siti e portali per la certificazione online (pensiamo alla FCC, ad esempio).

Samsung Galaxy Z Fold4: facciamo il punto

Secondo le indiscrezioni riportate dal tipster Evan Blass (evleaks su Twitter) scopriamo quali saranno le colorazioni e le varie configurazioni di memoria. Stando a quanto si scopre, il device sarà venduto in tre opzioni e si potrà scegliere fra quattro colorazioni al debutto.

Partiamo dalla variante base: 128 GB, ma ci saranno anche modelli più capienti da 256 e 512 GB. L’insider non ha parlato della RAM ma dai report passati scopriamo che arriverà con un massimo di 16 GB.

Fra le colorazioni invece, si scopre che ci sarà la Beige, la Grey-Green e la Phantom Black. Non mancherà la Burgundy Red (come S22 Ultra) ma questa sarà riservata alle sole varianti da 256 e 512 GB.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Il Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe presentare uno schermo interno con risoluzione QXGA+ da 7,6 pollici AMOLED e uno esterno HD+ AMOLED da 6,2 pollici. Saranno protetti dal vetro e entrambi godranno del refresh rate da 120 hz. Il processore di bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8, 12 o 16 GB di RAM e da memorie fino a 512 GB. La skin invece, dovrebbe essere la One UI di ultima generazione basata su Android 12. La batteria sarà da 4400 mAh e avrà il supporto alla ricarica rapida da 25W.

