Samsung ritira l'aggiornamento a One UI 7 per Galaxy S24 ed S24 Plus

Dopo aver dedicato mesi e mesi al collaudo della nuova versione di One UI 7, Samsung si trova ugualmente coinvolta in un piccolo giallo.

Il colosso sudcoreano, infatti, ha improvvisamente ritirato dai server gli aggiornamenti basati su Android 15 e destinati a Samsung Galaxy S24 ed S24+, nelle varianti europee e sudcoreane, lasciando utenti e addetti ai lavori perplessi in merito alle ragioni di questa mossa inaspettata.

Perché Samsung ha ritirato One UI 7 per Galaxy S24 ed S24+?

La particolarità, però, è che l’aggiornamento per Samsung Galaxy S24 Ultra risulta ancora scaricabile, sia in Europa che in Corea: dettaglio che sembra escludere un problema di natura software comune a tutta la serie degli S24.

Questa discrepanza ha subito acceso i riflettori su una possibile causa hardware, legata al processore che equipaggia i due modelli interessati dallo stop. Samsung Galaxy S24 ed S24+ montano infatti l’Exynos 2400, un chip sviluppato internamente dall’azienda, destinato a tutti i mercati tranne Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone. Proprio in queste nazioni, dove i due dispositivi adottano il chip Snapdragon, l’aggiornamento è ancora regolarmente disponibile, alimentando il sospetto che la rimozione riguardi nello specifico la versione Exynos.

Non va dimenticato che Samsung Galaxy S24 Ultra, modello di punta della serie, adotta esclusivamente il processore Snapdragon anche nel resto del mondo, così come gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, per i quali gli aggiornamenti ad Android 15 risultano ancora accessibili e senza alcun intoppo. Una scelta, quella di affidarsi al chip Qualcomm, che sembra metterli al riparo da eventuali problemi di compatibilità o stabilità.

Per il momento, Samsung non ha rilasciato alcuna spiegazione ufficiale, lasciando spazio solo ad ipotesi, fra cui un consumo eccessivo della batteria. La situazione potrebbe chiarirsi già nei prossimi giorni, quando potrebbero emergere dettagli più precisi sull’accaduto, ma nel frattempo la rimozione silenziosa degli aggiornamenti a One UI 7 da parte di Samsung ha fatto storcere il naso a molti utenti.