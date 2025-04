Il tuo smartphone Samsung riceverà One UI 7? L'elenco è stato aggiornato

Un tempo, Samsung era famosa per la rapidità con cui distribuiva le nuove versioni di Android sui suoi dispositivi più popolari. Quest’anno, però, con il lancio di Android 15 e One UI 7, l’azienda ha rallentato di gran lunga i tempi.

Nonostante Android 15 sia stato rilasciato già ad ottobre e One UI 7 abbia debuttato con la serie dei Galaxy S25 a fine gennaio, molti dispositivi Samsung stanno ancora utilizzando One UI 6, basata su Android 14.

One UI 7: quali sono i dispositivi Samsung compatibili

Fortunatamente, una nuova roadmap trapelata sul forum Samsung Members ha chiarito quando ci si può aspettare l’aggiornamento in Corea del Sud, fornendo maggiori dettagli su smartphone e tablet idonei:

Aggiornamenti completati:

Aprile: serie Samsung Galaxy S24 (non FE), Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold Special Edition (non la versione statunitense)

Aggiornamenti in arrivo:

Aprile: Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, serie Galaxy Tab S10, serie Galaxy S23 (non FE), Galaxy S24 FE

Maggio: Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, serie Galaxy Tab S9 (non FE), Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A34, Galaxy A35, serie Galaxy S22, serie Galaxy Tab S8, serie Galaxy S21 (non FE), Galaxy A16, Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 4

Giugno: Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy Quantum 3, Galaxy Jump 3, Galaxy Jump 2, Galaxy Buddy 3, serie Galaxy Tab A9, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 4 Pro, Galaxy Wide 7

Se non doveste rintracciare il vostro dispositivo nella lista, non preoccupatevi: c’è la possibilità che riceva One UI 7 in un secondo momento o in mercati differenti. Ad esempio, Samsung Galaxy S21 FE non compare nell’elenco poiché mai lanciato in Corea del Sud. Tuttavia, questa tabella riesce a coprire la maggior parte dei dispositivi commercializzati negli ultimi anni dall’azienda. Per conferme definitive, bisognerà attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung.