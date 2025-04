Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 e Flip FE: l'azienda punta forte su uno dei tre

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, in arrivo nei prossimi mesi, continuano ad alimentare le indiscrezioni, nonostante molti dettagli restino avvolti nel mistero.

Parliamo nello specifico di Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e di una versione più economica denominata Galaxy Z Flip FE (o Flip 7 FE). Tuttavia, non è chiaro se tutti e tre verranno presentati insieme o in momenti diversi, né quando esattamente ciò accadrà.

Cosa sappiamo sui prossimi smartphone pieghevoli di Samsung

Una delle principali incertezze riguarda i processori che alimenteranno questi dispositivi. Secondo alcune anticipazioni, il controverso Exynos 2500 potrebbe tornare in gioco, dopo un periodo di alti e bassi. Progettato con tecnologia a 3nm, questo chip era inizialmente destinato alla serie dei Samsung Galaxy S25, ma ora sembra pronto a debuttare su almeno uno dei nuovi foldable. Il Galaxy Z Flip 7 potrebbe essere l’unità predestinata, mentre il modello FE dovrebbe accontentarsi di un SoC precedente, l’Exynos 2400e. Il motivo? Probabilmente una questione di costi e di posizionamento sul mercato. Totale incertezza nel caso del Flip 7.

Per il secondo trimestre di quest’anno, Samsung prevede di produrre 160.000 unità del Galaxy Z Fold 7 e 170.000 del Galaxy Z Flip FE. Per il Galaxy Z Flip 7, invece, si preannunciano 240.000 unità: le stime evidenziano come la società non si aspetti che la versione economica superi, in termini di popolarità, la variante premium (almeno all’inizio). Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare rapidamente, in base alle reazioni del pubblico dopo il lancio.

Un altro elemento curioso riguarda il design. Tra le opzioni cromatiche in arrivo, spunta una vivace tonalità “Coral Red”, destinata probabilmente a uno dei due Z Flip. Scelta audace, che potrebbe distinguere ulteriormente i dispositivi pieghevoli di Samsung, noti già per il loro appeal estetico. Nel frattempo, il Galaxy Z Fold 7 dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni ancora sconosciute.

La produzione dei nuovi foldable dovrebbe partire già il prossimo mese, confermando un probabile annuncio “di massa” a luglio: resta però difficile prevedere la data esatta, visto che fattori come l’incertezza economica globale e le decisioni aziendali last-minute potrebbero influenzare i piani di Samsung.