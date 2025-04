Samsung ha ripreso la distribuzione di One UI 7 per i Galaxy S24

Dopo l’improvviso stop, finalmente, Samsung ha ripreso la distribuzione di One UI 7 per la serie dei Galaxy S24, questa volta con una versione migliorata del software.

L’aggiornamento, basato su Android 15, è stato lanciato all’inizio del mese, dopo una lunghissima attesa. Tuttavia, il rollout ha subito una brusca interruzione a causa di un problema non meglio specificato. L’unica spiegazione fornita da Samsung va rintracciata in una frase piuttosto generica: “per garantire la migliore esperienza possibile”.

One UI 7: l’aggiornamento torna disponibile per i Samsung Galaxy S24

La situazione sembra essersi sbloccata. Gli utenti di Samsung Galaxy S24 possono aspettarsi di ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni. La nuova versione è attualmente in fase di distribuzione in Corea del Sud e, molto presto, dovrebbe raggiungere anche altri Paesi.

Secondo quanto riportato da fonti come SamMobile e SammyGuru, si tratterebbe di una build completamente nuova, destinato a tutti gli utenti, inclusi quelli che avevano già scaricato la prima versione di One UI 7. Questo aggiornamento introduce alcune funzionalità mancanti nella release precedente, come animazioni durante la ricarica ed il supporto per il lettore musicale nella Now Bar.

Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, non ci sono ancora notizie precise sulla tempistica del rollout. Tuttavia, è probabile che anche questi dispositivi riceveranno l’aggiornamento nel breve termine.

Guardando al futuro, Samsung ha già delineato un piano per estendere One UI 7 anche ai modelli più vecchi, con possibile partenza già nel mese di maggio. Questo calendario, anticipato nei giorni scorsi da Samsung, suggerisce quindi che l’aggiornamento sarà disponibile gradualmente per una gamma più ampia di dispositivi.