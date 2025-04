Samsung Galaxy S25: l'aggiornamento di aprile nasconde più sorprese del previsto

Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra: è in arrivo un nuovo aggiornamento che promette non solo di risolvere alcune vulnerabilità, ma anche di migliorare l’esperienza d’uso complessiva.

Sebbene i recenti update di sicurezza si siano concentrati soprattutto sulla correzione di falle potenzialmente sfruttabili da malintenzionati, il pacchetto di aprile per la serie dei Samsung Galaxy S25 introduce novità interessanti che vanno oltre la semplice protezione del dispositivo.

Quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento per i Samsung Galaxy S25

Tra le modifiche più apprezzate c’è il ritorno del widget di riproduzione multimediale nella barra delle notifiche. Questo elemento, assente nei Samsung Galaxy S25 fin dal lancio ufficiale, permette di controllare comodamente la riproduzione di video o dei brani direttamente dalla schermata delle notifiche o tramite un’icona a forma di pillola nella barra di stato. La sua reintroduzione è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, che avevano lamentato questa mancanza rispetto ad altri smartphone Samsung. Ora, con un semplice tocco sul widget, è possibile accedere ai controlli multimediali, migliorando di gran lunga l’esperienza d’uso.

Non è tutto: l’aggiornamento di aprile fornisce miglioramenti significativi anche in altre aree chiave dei Samsung Galaxy S25. Ad esempio, il comparto fotografico è stato ulteriormente ottimizzato per migliorare le performance, mentre il sistema di ricarica è stato reso ancora più efficiente. Inoltre, Samsung ha lavorato per aumentare la stabilità generale del sistema, garantendo più sicurezza ed affidabilità per questi modelli di fascia alta.

Come scaricare l’aggiornamento per Galaxy S25, S25 Plus ed S25 Ultra

L’aggiornamento, identificato con il numero di build S938NKSU2AYD9, è attualmente in fase di distribuzione in Corea del Sud, ma non ci vorrà molto prima che Samsung lo renda disponibile anche per gli utenti in altre regioni. La sua presenza dovrebbe essere notificata in automatico, ma potete controllare voi stessi recandovi nelle Impostazioni del vostro Samsung Galaxy S25, accedendo alla sezione Aggiornamento software e, quando disponibile, cliccare su Scarica e installa.