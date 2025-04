Samsung Galaxy S23, buone notizie: One UI 7 in arrivo appena dopo Pasqua

La scorsa settimana, Samsung ha svelato una roadmap provvisoria per il rilascio dell’aggiornamento stabile a One UI 7 su numerosi dispositivi Galaxy.

Tra i primi a ricevere l’update ci sono stati i modelli Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6 che, come previsto, hanno ottenuto la nuova interfaccia ad aprile, nonostante Samsung abbia in seguito ritirato temporaneamente l’aggiornamento dai suoi server.

Samsung Galaxy S23: quando arriva One UI 7?

Per quanto riguarda la serie dei Galaxy S23, Samsung aveva annunciato il rilascio di One UI 7 nello stesso mese, senza però specificare una data precisa. Tuttavia, Telus, un operatore canadese, sembra aver anticipato i piani del colosso sudcoreano. I modelli Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra dovrebbero ricevere Android 15 con One UI 7 il 22 aprile. Considerando che alcune regioni potrebbero beneficiare di tempi di distribuzione più rapidi rispetto al Canada, non è escluso che gli utenti in altre aree del mondo possano accedere all’aggiornamento prima di quella data.

Il programma beta di One UI 7 per la serie Galaxy S23 è partito in Corea del Sud lo scorso 13 marzo, lasciando a Samsung poco più di un mese per testare la versione stabile. Si spera che questo periodo sia stato sufficiente per garantire un rilascio privo di problemi, soprattutto alla luce delle criticità riscontrate finora con One UI 7. Rispetto a One UI 6.0, pare che Samsung abbia ridotto il tempo dedicato ai test, il che potrebbe spiegare alcuni degli inconvenienti segnalati dai beta tester.

Tra i dispositivi in lista per ricevere One UI 7 entro fine aprile ci sono anche Galaxy Z Flip 5 e Fold 5, il Galaxy S24 FE e i tablet Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra. Per molti altri smartphone e tablet Galaxy, invece, l’aggiornamento è previsto per maggio o giugno. Tuttavia, come sempre accade con le roadmap di Samsung, e di altre aziende, queste date restano indicative e soggette a variazioni: ne abbiamo avuto prova in questi giorni.