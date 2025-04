Samsung: arrivano le scuse ufficiali per lo stop alla distribuzione di One UI 7

Samsung ha affrontato un momento di difficoltà legato al rilascio della versione stabile di One UI 7, basata su Android 15, interrompendo temporaneamente il rollout su alcuni dispositivi.

La decisione è stata accompagnata dal ritiro dell’aggiornamento dai server aziendali, lasciando molti utenti senza risposte immediate circa le cause del problema. Solo adesso, mediante una comunicazione ufficiale inviata tramite l’app Samsung Members in Corea del Sud, la società ha chiarito la situazione.

Samsung si scusa per l’improvvisa interruzione nel rilascio di One UI 7

Nella nota, Samsung spiega che la sospensione è stata necessaria “a causa di alcune problematiche che richiedevano manutenzione.” L’azienda si è scusata per il disagio causato agli utenti ed ha assicurato che, una volta completati i controlli tecnici, il rollout verrà ripreso. Secondo indiscrezioni diffuse da un noto insider, il problema avrebbe riguardato un bug critico: alcuni utenti, che avevano installato l’aggiornamento, non riuscivano più a sbloccare i propri dispositivi. Una situazione potenzialmente grave, che ha spinto Samsung ad agire con rapidità per evitare ulteriori inconvenienti.

Tuttavia, sembra che il team di sviluppo abbia già risolto il problema, con il rollout che dovrebbe riprendere nel giro di poche ore. Questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale per un colosso tecnologico come Samsung monitorare attentamente il rilascio di nuovi aggiornamenti, soprattutto quando si tratta di funzionalità cruciali come lo sblocco del dispositivo.

Va comunque apprezzata la trasparenza mostrata dall’azienda, pur con qualche giorno di ritardo. Ora, tutti attendono con impazienza il ritorno di One UI 7, sperando che le correzioni apportate da Samsung garantiscano un’esperienza d’uso efficiente e priva di intoppi.