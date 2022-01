Samsung rilascerà un Galaxy S22 Bespoke Edition

Samsung sta valutando la possibilità di rilasciare una versione Bespoke Edition del Galaxy S22. Il primo dispositivo con questa funzionalità è stato il Galaxy Z Flip3 e il prossimo device che potrebbe ricevere questo trattamento potrebbe essere proprio il flagship di nuova generazione.

Samsung Galaxy S22: Bespoke Edition sì, Bespoke Edition no

L'OEM sudcoreano sta valutando se rilasciare o meno un Galaxy S22 Bespoke Edition il prossimo mese, e un nuovo rapporto che afferma che la società ha già realizzato alcune opzioni di colore innovative per il dispositivo.

Non è chiaro se il modello in questione sarà un'esclusiva della variante Ultra o se arriverà anche sugli altri device della famiglia. La compagnia potrebbe scegliere di realizzare una sola variante piuttosto che creare l'intera serie su misura. Oppure potrebbe fare “all-in” presentando una Bespoke per tutti i gadget della line-up. Al momento non lo possiamo sapere.

Secondo una recente indiscrezione pubblicata da Naver, il Galaxy S22 sarà disponibile in opzioni di colore simili a quelli del Galaxy Z Flip 3 Bespoke. Ipotizziamo cinque colori per il pannello posteriore e due opzioni di colore per la scocca. Potrebbe essere offerto in 10 o più combinazioni.

Non è chiaro se Samsung offrirà un'edizione simile per le sue ultime ammiraglie. Secondo quanto riferito, il gigante della tecnologia sta prendendo in considerazione l'idea, ma deve ancora prendere una decisione finale. Queste variante sono più costose da produrre perché non vengono sfornate in grandi quantità, ma ancora una volta, ricordiamo che l'S22 potrebbe offrire meno combinazioni rispetto allo Z Flip3.

Ad ogni modo, vi terremo aggiornati sugli ultimi sviluppi in merito: restate connessi con noi.