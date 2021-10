Samsung presenta il "personalizzabile" Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

Samsung Electronics ha ufficializzato il nuovo Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, grazie al quale i consumatori avranno tantissime possibilità di personalizzazione per il prestigioso smartphone pieghevole. Per la prima volta, il colosso sudcoreano porta l’esperienza Bespoke sui propri dispositivi mobili.

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition è ufficiale: scopriamolo insieme

Una tavolozza di colori che comprende ben 49 possibili combinazioni per Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. I clienti potranno ad esempio scegliere di predisporre un modello dotato di cornice con cromatura nera o in argento, abbinando poi una scocca anteriore e posteriore con colorazione blu, gialla, rosa, bianca o nera.

Samsung consente inoltre di attivare Bespoke Upgrade Care, disponibile solo per i possessori di questa specifica versione del terminale. I colori potranno quindi essere modificati più volte anche in seguito: per farlo sarà sufficiente registrarsi sul sito ufficiale dell'azienda.

Davvero ben poco da dire circa le caratteristiche tecniche. Il modello appena presentato mantiene le stesse identiche configurazioni hardware e software dell'unità standard, tra cui il display interno flessibile Dynamic AMOLED con diagonale da 6,7 pollici e risoluzione FHD+ (2640×1080 pixel).

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition sarà disponibile, a partire da oggi, nei seguenti Paesi: Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Australia. Per il momento, nulla è dato sapere circa l'arrivo di questo smartphone pieghevole (e personalizzabile) in Italia.