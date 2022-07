Samsung riduce le aspettative per i suoi foldable

Secondo quanto si apprende dal sito The Elec, sembra che Samsung abbia ridotto notevolmente i suoi piani di vendita relativi agli smartphone pieghevoli del 2023. Sappiamo tutti che la compagnia sveglierà i nuovi foldable nel corso del mese di agosto ma adesso scopriamo che per il futuro sembra essere meno ottimista di prima. Per quale motivo?

Facciamo un po’ il punto della situazione: lo scenario è notevolmente cambiato rispetto ai mesi precedenti. La situazione è cambiata e le prospettive di vendita di qualsiasi brand di telefonia sono drasticamente diminuite.pensiamo a Xiaomi, Samsung e perfino Apple.secondo alcune fonti interne al settore, Samsung ipotizza che spedirà solo 10 milioni di Galaxy Z Fold 5 e Z Flip5. Ovviamente, il telefono a conchiglia rappresenterà la maggior parte delle spedizioni per la società coreana.

Samsung: la compagnia ha abbassato le stime di vendita dei nuovi foldable?

In precedenza questo rapporto era notevolmente differente. Il produttore ha sempre investito ingenti risorse nella creazione di smartphone pieghevoli di fascia alta ma ha avuto sempre altre prospettive di guadagno.perfino quest’anno, Samsung prevede di vendere 15 milioni di unità pieghevoli di nuova generazione.

Oggi scopriamo anche che si dice che Z Fold 5 e Z Flip5 adotteranno il processore di Qualcomm di nuova generazione, lo Snapdragon 8 Gen 2. Il device che diventa un tablet potrebbe avere un nuovo sensore fotografico con pixel aventi dimensioni di un micron. Potrebbe essere l’ISOCELL GN3 da 50 Megapixel.

Ecco cosa afferma poi il giornale The Elec:

“Nel frattempo, Samsung potrebbe aumentare il suo obiettivo di spedizione per Z Fold 5 e Z Flip 5; in fase di sviluppo se ritiene più favorevoli le condizioni di mercato”.

