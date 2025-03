Samsung: quando uscirà la One UI 7? Adesso abbiamo una conferma ufficiale

Samsung ha annunciato che la One UI 7, prossima versione del suo sistema operativo personalizzato, verrà rilasciata pubblicamente a partire dal mese di aprile.

Il comunicato ufficiale dell’azienda arriva dopo un lungo e tortuoso processo di sviluppo, caratterizzato da diversi ritardi e da un programma beta iniziato lo scorso dicembre. Prima del lancio ufficiale, inoltre, Samsung espanderà il programma beta in favore di altri dispositivi quali Galaxy Z Flip 6 e Fold 6, la serie Galaxy S23 e la serie Galaxy Tab S10.

La versione stabile della One UI 7 di Samsung arriverà ad aprile

L’attesa per la nuova One UI 7 è cresciuta notevolmente dopo il suo debutto con i Samsung Galaxy S25 all’inizio di quest’anno, ma anche in seguito al lancio degli ultimi smartphone della serie Galaxy A. Ora, Samsung ha confermato che il programma beta per i dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 sarà disponibile a partire da questa settimana. Gli utenti interessati potranno candidarsi tramite l’app Samsung Members ma è consigliabile affrettarsi: come è già accaduto con la serie dei Galaxy S24, le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo.

Successivamente, il programma beta si estenderà alla serie dei Galaxy S23 ed ai Galaxy Tab S10, con la possibilità di registrarsi sempre tramite l’app Samsung Members. Tuttavia, la disponibilità della versione beta varierà in base al modello del dispositivo e al mercato di riferimento, con una copertura iniziale prevista per India, Corea, Regno Unito e Stati Uniti.

One UI 7 promette di integrare “agenti AI all’avanguardia con capacità multimodali” in ogni aspetto dell’interfaccia, migliorando l’esperienza utente grazie a funzionalità avanzate. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica: Samsung ci tiene a ricordare che le tanto apprezzate funzionalità di Galaxy AI saranno gratuite solo fino al termine del 2025, lasciando così intendere l’arrivo di un futuro piano in abbonamento per accedere a queste feature esclusive.