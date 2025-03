Samsung Galaxy A56 ed A36: quali sono le nuove funzionalità AI?

Samsung ha svelato tre nuovi smartphone di fascia media, vale a dire Galaxy A26, Galaxy A36 e Galaxy A56.

In particolare, Samsung Galaxy A56 ed A36 si distinguono per l’integrazione di alcune funzionalità AI già presenti sui top di gamma, pur con qualche limitazione dovuta ad un hardware meno potente.

L’intelligenza artificiale di Samsung arriva anche sui medio gamma

In particolare, Samsung Galaxy A36 introduce funzioni come AI Select, che propone azioni contestuali in base ai contenuti visualizzati sullo schermo. Ad esempio, può suggerire di chiamare un numero, salvare una GIF da un video, inviare un’email o aprire una mappa. Una sorta di assistente intuitivo, accessibile direttamente dal pannello laterale, che ricorda Circle to Search di Google ma con un approccio più integrato. Inoltre, il dispositivo include strumenti come Custom Filters, grazie a cui creare filtri personalizzati partendo da un’immagine scelta dalla galleria, regolando parametri come temperatura colore, contrasto e saturazione per adattarli al proprio stile.

Samsung Galaxy A56, dotato di un chip più performante, aggiunge Best Face, una funzione che cattura alcuni secondi di video prima dello scatto, consentendo di correggere espressioni poco riuscite, come occhi chiusi o sorrisi mancati. Entrambi i modelli condividono altre utility AI, come Edit Suggestions, che propone miglioramenti alle foto, Object Eraser, per rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini, e Read Aloud, che legge ad alta voce articoli o pagine web tramite il browser Samsung Internet.

Anche in virtù di queste innovazioni, Samsung Galaxy A56 ed A36 non raggiungono il livello dei top di gamma della serie S e Z, principalmente a causa delle NPU (unità di elaborazione neurale) meno potenti, tuttavia contribuiscono a mettere alcune delle ultime soluzioni AI al servizio di un pubblico più ampio.