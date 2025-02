One UI 7: ora puoi sapere quando arriverà sul tuo smartphone Samsung

Pare che Samsung si stia finalmente avvicinando al lancio ufficiale della One UI 7, la nuova versione della sua interfaccia grafica basata su Android 15.

Secondo le indiscrezioni emerse questa settimana, il rollout inizierà ad aprile ed il rispettivo calendario include una vasta gamma di dispositivi Samsung.

Le informazioni, riportate da GSMArena e da Chewe_dev su Reddit, provengono da un workshop tenuto da Samsung in Romania, durante il quale è stata mostrata una slide con i dettagli del piano di aggiornamento.

One UI 7 è in arrivo, con estrema calma, su questi smartphone Samsung

Il lancio della One UI 7 dovrebbe partire il 18 aprile con i modelli di punta: la serie dei Samsung Galaxy S24 (incluso l’S24 FE) e gli ultimi foldable, Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. A seguire, il 25 aprile, toccherà alla serie dei Galaxy S23, ai foldable dell’anno precedente, vale a dire Z Fold 5 e Z Flip 5, ed allo smartphone di fascia media Galaxy A54.

Nel mese successivo, l’aggiornamento si estenderà ulteriormente: il 16 maggio arriverà su Galaxy S23 FE, Galaxy S22 (tutta la serie), Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A34, A53 ed A33. Infine, il 23 maggio, sarà il turno dei modelli più datati come Z Fold 3 e Z Flip 3.

Tuttavia, queste date sono da considerarsi indicative e potrebbero subire variazioni, sia in Romania che negli altri Paesi. Inoltre, il ritardo di Samsung nel lancio della One UI 7 è ormai un motivo di disappunto per gli utenti. Dopo anni in cui l’azienda ha accelerato i tempi di distribuzione degli aggiornamenti Android, questa volta il rollout arriverà ben 7 mesi dopo il lancio ufficiale di Android 15 da parte di Google.

Nonostante le aspettative, Samsung non ha ancora confermato ufficialmente la timeline per il rilascio della versione stabile, ma la presenza di ulteriori release beta di One UI 7 sottolinea il lavoro che l’azienda sta portando avanti nel tentativo di garantire un software praticamente impeccabile.