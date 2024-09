Samsung prevede che l'intelligenza artificiale presto sarà ovunque

Samsung ha profetizzato che il 2025 sarà l’anno dell’adozione totale dell’intelligenza artificiale. Ad averlo dichiarato personalmente è stato YoungJip Kim, responsabile dell’intelligenza artificiale del colosso sudcoreano. Lo ha fatto durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24 FE e dei nuovi Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra.

Una notizia che non dovrebbe stupire molto, vista l’adozione in quasi tutti gli smartphone e i dispositivi mobili. Tuttavia qualcuno è spaventato da questo e si chiede quale sarà realmente il futuro che ci attende. Durante la presentazione, YoungJip Kim ha spiegato cosa succederà a breve con l’intelligenza artificiale:

Oggigiorno, le aspettative delle persone su questa tecnologia sono molto alte rispetto a diversi mesi fa. Ecco perché la maggior parte, penso che la maggior parte delle aziende tecnologiche stia lavorando molto duramente a questo. Penso che le persone saranno in grado di trovare esperienze più avanzate per usarla presto perché, la tecnologia AI, porterà un altro modo di interagire con un assistente. E poi dietro le quinte, l’esperienza utente degli assistenti AI e dei dispositivi intelligenti sarà molto diversa rispetto alle loro esperienze precedenti. Questa è la parte più interessante che non vedo l’ora di vedere.

Samsung sostiene l’adozione dell’intelligenza artificiale nel 2025

Ormai manca poco al nuovo anno e, secondo quanto dichiarato da Samsung, il 2025 sarà l’anno dell’adozione dell’intelligenza artificiale. YoungJip Kim ha specificato: “Penso che, l’anno prossimo, la tecnologia AI sarà profondamente integrata con ogni aspetto della vita“. Infatti, attualmente l’AI è sfruttata in alcuni campi o aspetti specifici.

Si prevede quindi che questa tecnologia venga diffusa in ogni aspetto della vita, per semplificarla e rendere sempre più semplice agli utenti interagire con le varie funzionalità offerte dai loro dispositivi. Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che l’intelligenza artificiale migliora progressivamente man mano conosce le abitudini e le esigenze degli individui.

In conclusione, non sappiamo se, come dice Samsung, il 2025 sarà l’anno effettivo in cui verrà adottata completamente l’intelligenza artificiale. Di contro però è chiara l’attenzione che gli utenti stanno mostrando verso questo mondo e un’adozione sempre in crescita. Nondimeno ci vorrà equilibrio e buon senso per non permettere alla tecnologia di sostituire quello che l’uomo fa meglio.