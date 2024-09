Samsung Galaxy Tab S10: quanti anni di aggiornamenti?

I nuovi Samsung Galaxy Tab S10 probabilmente non hanno più segreti. Il colosso sudcoreano ha rivelato quasi tutto dei suoi nuovi tablet che rimpiazzerà gli attuali Tab S9. Una delle prime cose che ha colpito gli utenti è la scelta di Samsung di eliminare il modello con display più piccolo.

Infatti, la nuova serie partirà di default con il Galaxy Tab S10+ per finire con il Galaxy Tab S10 Ultra. Tutti e due saranno dotati di un ottimo display AMOLED 2X ricco di colori e dettagli. Il primo da 12,4 pollici mentre il secondo da 14,6 pollici. Insomma, due ampi display per intrattenimento e produttività.

Il processore è un MediaTek Dimensity 9300+ e questo potrebbe far storcere il naso ai fan di Qualcomm e del suo Snapdragon. Se state sperando che almeno in Italia i Samsung Galaxy Tab S10 arrivassero con uno Snapdragon abbandonate ogni speranza. Non ci sarà nemmeno qualche modello con Exynos. Ma ora la domanda cruciale.

Quanti anni di aggiornamenti per i nuovi Samsung Galaxy Tab S10?

Uno dei crucci più grandi di un dispositivo, soprattutto tra i tablet, sono proprio gli anni di aggiornamenti garantiti. A volte si fanno davvero grandi affari per poi scoprire che il supporto agli aggiornamenti durerà qualche anno. Non è così per il colosso sudcoreano che ha ufficialmente dichiarato un importante supporto anche ai suoi nuovi Samsung Galaxy Tab S10.

Questi nuovi tablet, dopo la prima unboxing, saranno ready to work con Android 14 e One UI 6.6.6. Ovviamente, non potrebbe essere altrimenti, anche se in ritardo, riceveranno Android 15 e One UI 7.0 non appena disponibili. Ma quanti hanno di aggiornamenti riceveranno effettivamente?

Samsung ha dichiarato che i nuovi Samsung Galaxy Tab S10+ e 10 Ultra riceveranno aggiornamenti software per 7 anni. Saranno quindi inclusi gli aggiornamenti Android, ONE UI e Patch di Sicurezza. Quindi un ottimo risultato visto che probabilmente, acquistando uno di questi due tablet, arriverai fino ad Android 21.