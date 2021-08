Samsung prevede di vendere 6,5 milioni di unità di smartphone pieghevoli quest'anno. Questo è quanto affermato dalla compagnia recentemente.

Samsung crede molto nei suoi foldable

Nel corso dell'evento Galaxy Unpacked, Samsung ha lanciato ufficialmente sul mercato i suoi due nuovi foldable: stiamo parlando del Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3. Ora, la società ha rivelato il suo obiettivo di vendita per gli smartphone pieghevoli per quest'anno.

Il colosso tecnologico sudcoreano punta a vendere circa 6,5 ​​milioni di unità entro la fine di quest'anno. Prevediamo che la maggior parte della porzione sarà per i modelli appena lanciati.

I numeri condivisi dalla società sono molto più dei 0,7 milioni di unità che la società ha riportato per l'anno 2019. Ma dati i prezzi più economici, le funzionalità avanzate e le offerte per i nuovi arrivati, l'obiettivo sembra raggiungibile.

Inoltre, quest'anno l'azienda non lancerà la gamma di punta Galaxy Note, quindi l'attenzione sarà maggiormente rivolta a questi terminali appena presentati.

Samsung sta attualmente dominando il mercato degli smartphone pieghevoli e dovrebbe farlo nei prossimi anni con la mancanza di una concorrenza credibile in questo segmento. Dopo aver preso un primo vantaggio con questo nuovo fattore di forma, l'azienda sudcoreana sta raddoppiando i suoi prodotti pieghevoli in commercio e sta attivamente cercando di rendere la tipologia di gadget un prodotto mainstream.

Il Samsung Galaxy Z Fold3 5G parte da 1849€ da noi ed è già disponibile per i preordini; sarà disponibile per l'acquisto dal 27 agosto. Sarà disponibile in tre opzioni di colore: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.

D'altra parte, il Galaxy Z Flip3 ha un prezzo di partenza più basso di 1099€ e sarà in vendita dal 27 agosto. Sarà disponibile in quattro colori: crema, verde, lavanda e nero fantasma e altri tre venduti esclusivamente tramite il sito Web della compagnia: grigio, bianco e rosa.

