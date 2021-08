Il Galaxy Z Fold3 è stato annunciato ieri come uno dei due nuovi telefoni pieghevoli di Samsung. Il nuovo device non è solo più economico del suo predecessore, ma racchiude anche funzionalità nuove e aggiornate, una delle quali è il supporto per due SIM fisiche.

Samsung Galaxy Z Fold3: facciamo un po' di chiarezza

Sì, a differenza dei suoi predecessori che hanno uno slot per una sola scheda SIM, il Galaxy Z Fold3 ha un vassoio per due schede SIM fisiche oltre ad una per le eSIM. Tecnicamente, dovrste essere in grado di connettervi a ben tre reti, ma dubitiamo che sia possibile ciò.

L'aggiunta di uno slot SIM aggiuntivo è sicuramente una buona notizia per gli utenti, in particolare per i viaggiatori frequenti e i professionisti del settore; potrebbero essere in grado di mantenere la SIM principale nel dispositivo e inserirne un'altra dal Paese in cui ti trovi.

Il Galaxy Z Fold3 racchiude un display principale Dynamic AMOLED QXGA+ da 7,6 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz. Il display esterno è un Dynamic AMOLED HD+ da 6,2 pollici con anche una frequenza di aggiornamento adattiva di 120HZ.

C'è un processore Snapdragon 888 sotto il cofano insieme a 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione non espandibile. C'è una fotocamera da 10 MP all'interno del foro dello schermo esterno, mentre il pannello principale ha una fotocamera da 4 MP sotto l'unità.

Sul retro del prodotto ci sono tre sensori da 12 MP: una fotocamera ultragrandangolare, una grandangolare e una teleobiettivo con zoom ottico 2x e zoom digitale 10x.

Il telefono pieghevole racchiude una batteria da 4400 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 10 W e la ricarica wireless inversa da 4,5 W. Altre caratteristiche sono: uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, la classificazione IPX8, gli altoparlanti stereo, l'NFC, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E.

