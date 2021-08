Oggi è il giorno del Samsung Galaxy Unpacked 2021. Non perdere tutte le succulente novità in arrivo nel pomeriggio dell'11 agosto: ecco come e quando seguire in diretta streaming il mega evento.

Samsung Galaxy Unpacked 2021: come seguire l'evento in streaming

L'appuntamento è per le ore 16 di oggi, 11 agosto 2021. Puoi seguire in diretta l'evento direttamente sul sito ufficiale del colosso sud coreano: devi solo collegarti alla pagina ufficiale, all'orario prestabilito.

In serbo per gli appassionati di tecnologia ci saranno un sacco di nuovi interessanti prodotti. Con ogni probabilità, saranno lanciati i nuovi pieghevoli. Gli stessi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 che hanno fatto capolino ieri in alcune presunte immagini reali.

Non perdere l'opportunità di informarti in tempo reale e non dimenticare: tutti i dettagli, in forma di articolo, li troverai anche sulle pagine di Telefonino.net.

Smartphone