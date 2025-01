Samsung: perché alcuni utenti sui social chiedono di boicottare i Galaxy S25?

L’evento Galaxy Unpacked si è concluso con un’accoglienza inaspettatamente tiepida da parte del pubblico, ben al di sotto delle aspettative di Samsung.

Sui social media, la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25 ha suscitato un’ondata di malcontento, con diversi utenti che hanno espresso forte delusione e posto in essere paragoni sfavorevoli con il lancio, anch’esso non brillante, dei recenti iPhone 16.

Samsung Galaxy S25 non va a segno: troppe rinunce

Una delle principali critiche riguarda l’eliminazione della connettività Bluetooth dalla S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra. Contrariamente all’opinione di Samsung, molti utenti hanno manifestato online il loro disappunto per questa decisione, accusando l’azienda di sacrificare funzionalità utili ad ogni nuova generazione di smartphone. Le lamentele hanno riguardato anche la scomparsa, nel corso degli anni, dello slot per schede microSD e del jack per le cuffie: dettagli che, secondo alcuni, testimonierebbero la volontà di Samsung nell’imitare Apple, “semplificando” eccessivamente i suoi top di gamma.

Questa tendenza starebbe allontanando i telefoni di punta dall’idea di rappresentare il meglio della tecnologia disponibile sul mercato. Un post su Reddit invita addirittura gli iscritti del social (e non solo) a “Rendere Samsung di nuovo grande“, suggerendo di boicottare questa generazione di smartphone per dare un segnale chiare all’azienda.

Ma la delusione più grande degli utenti Galaxy, emersa in diverse community online, sembra concentrarsi sull’enfasi che Samsung ha posto riguardo all’intelligenza artificiale. Nonostante il potenziale di questa tecnologia applicata ai dispositivi mobili, sono in molti a contestare il fatto che la presentazione si sia focalizzata quasi esclusivamente sulle funzioni AI, con scarso spazio dedicato alle novità hardware.

L’integrazione dei Samsung Galaxy S25 con Google Gemini non ha entusiasmato il pubblico. Alcuni hanno ipotizzato che questo eccessivo focus sull’AI vada ricondotto proprio ad una mancanza di significativi miglioramenti tecnici, mentre altri hanno tirato in ballo la necessità di Samsung di giustificare i suoi investimenti in questo campo. Indipendentemente dalle motivazioni di Samsung, è chiaro come i consumatori (o almeno, coloro che hanno preso parola sui social) non siano per nulla soddisfatti.