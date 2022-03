Samsung loda il design di OPPO Find N su Twitter?

Samsung è universalmente riconosciuta come l'unica azienda finora in grado di realizzare dispositivi pieghevoli non solo belli da vedere, ma anche molto buoni da utilizzare tutti i giorni. Nel corso delle scorse ore, però, ha fatto molto discutere il commento su Twitter rilasciato dall'account ufficiale di Samsung a un tweet pubblicato da un PR di OPPO e OnePlus in cui si mette in mostra il singolare design di OPPO Find N.

Pretty ah-mazing! 🤩 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) March 24, 2022

Con il commento “Pretty ah-mazing” pubblicato proprio in risposta al tweet su OPPO Find N, in molti si stanno chiedendo se il social media manager di Samsung abbia scambiato il foldable di OPPO per un modello di Samsung o se semplicemente la compagnia abbia voluto esprimere il proprio apprezzamento verso un device competitor effettivamente riconosciuto come uno tra i migliori foldable attualmente disponibili sul mercato.

OPPO Find N, il primo foldable del colosso cinese, è stato più volte lodato per aver introdotto alcune interessanti novità che lo rendono una valida alternativa a Samsung Galaxy Z Fold3 – il suo competitor naturale.

Innanzitutto il display. Sebbene OPPO Find N monti un pannello con chiusura verso l'interno proprio come l'ultima versione di Galaxy Z Fold di Samsung, gli ingegneri OPPO sono riusciti a realizzare una singolare cerniera capace di ridurre al minimo l'effetto di increspatura lungo la piega centrale del display – uno dei “difetti” principali dei foldable di Samsung. Il display del foldable di OPPO si presenta poi in un aspect ratio da 18:9 giudicato da molti come ideale anche per raggiungere le porzioni più alte della interfaccia.

Il foldable di OPPO monta una fotocamera migliore rispetto al device di Samsung grazie al sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un sensore telescopico da 13 MP. Infine, il prezzo di vendita di OPPO Find N è di gran lunga più contenuto rispetto quello di Samsung.