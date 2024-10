Samsung: One UI 7 potrebbe tardare, ma una funzionalità AI ti consolerà

Samsung avrebbe dovuto rilasciare l’aggiornamento One UI 7 sui suoi dispositivi a fine luglio. Questo update avrebbe così aperto le porte all’arrivo di Android 15, anch’esso in ritardo sui Pixel. Infatti, sembra che gli smartphone e i tablet Samsung dovranno aspettare ancora un po’ per avere la versione beta che potrebbe tardare più del previsto.

Non è certo una buona notizia per i fan delle novità che amano “smanettare” nei nuovi sistemi operativi e nelle nuove interfacce. Purtroppo però non si può far nulla se non attendere nuovi sviluppi che potrebbero arrivare a breve con qualche informazione quantomeno definitiva. Tuttavia, c’è una buona notizia che potrebbe addolcire la pillola.

Infatti, Samsung avrebbe in serbo una nuova funzionalità AI che ti consolerà per il ritardo della One UI 7. Vediamo di cosa si tratta e perché siamo sicuri ti piacerà molto.

One UI 7 e Funzionalità AI: oggi per Samsung potrebbe essere il gran giorno

Oggi Samsung potrebbe rivelare importanti informazioni e novità sul rilascio della One UI 7, in forte ritardo visto che sarebbe dovuta uscire ufficialmente a fine luglio. Aggiornamenti potrebbero arrivare durante la conferenza annuale per sviluppatori di Samsung, la SDC 2024, che si terrà nel corso della giornata a San Jose. Nel frattempo qualche notizia è trapelata circa una nuova funzionalità AI in arrivo.

Il leaker Ice Universe ha affermato che Samsung è al lavoro per aggiungere alcune ottimizzazioni e una comoda funzionalità di ricerca AI alla sua app Gallery. Ovviamente questi aggiornamenti arriveranno con la One UI 7 sui dispositivi Samsung, fino ad allora sono solo news. Ma perché sarà così interessante questa nuova funzionalità?

Prendendo in prestito l’idea di Google Foto, Ask Photos sarà integrato nell’app Gallery. Basato su Gemini, permetterà agli utenti di effettuare ricerche più dettagliate per trovare contenuti in modo più veloce e specifico. Probabilmente sarà possibile cercare immagini specifiche con un approccio naturale e descrittivo.