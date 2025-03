Samsung Galaxy S23, buone notizie: c'è la prima beta della One UI 7

Samsung ha finalmente dato il via al programma beta di One UI 7.0 per la serie dei Galaxy S23, mantenendo la promessa fatta poco più di una settimana fa.

Dopo aver annunciato l’arrivo della beta “entro la fine del mese”, Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento in India, con l’obiettivo di estenderlo presto ad altri Paesi.

Il firmware, identificato dal numero di build S91xBXXU8ZYC3, ha un peso notevole di 4,7 GB, giustificato dalle numerose novità estetiche e funzionali introdotte da Samsung: tra queste spiccano le animazioni rinnovate, un design aggiornato per le app di sistema e una maggiore libertà di personalizzazione.

One UI 7 arriva sui Samsung Galaxy S23

La serie Galaxy S23 non è l’unica a beneficiare di questa anticipazione: Samsung ha confermato che anche i tablet della linea Galaxy Tab S10 e lo smartphone Galaxy A55 avranno accesso alla beta nelle prossime settimane. C’è da dirlo: i possessori di dispositivi Galaxy sono tra i più pazienti per quanto riguarda l’attesa di Android 15, considerando che il lancio stabile di One UI 7 è previsto solo ad aprile. La serie dei Galaxy S24 sarà la prima a ricevere l’aggiornamento ufficiale via OTA, seguita poi dagli altri modelli compatibili.

One UI 7.0 rappresenta uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni per l’interfaccia personalizzata di Samsung. Oltre ai miglioramenti visivi, l’azienda ha lavorato per ottimizzare l’esperienza utente, introducendo nuove opzioni di personalizzazione e adattando il design alle linee guida più recenti di Google. L’aggiornamento include anche la patch di sicurezza di marzo, già in distribuzione sui Samsung Galaxy S24 e su altri dispositivi.