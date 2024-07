Samsung Odyssey G4, sconto del 33%: 240Hz, 1ms, Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium

Il Samsung Odyssey G4 è un monitor da gaming che può contare su specifiche di primo livello, nonostante un prezzo a dir poco accattivante. Di listino costerebbe quasi 275€, ma oggi è in offerta su Amazon a 183,99€ grazie ad un robusto sconto del 33%.

Il monitor Odyssey G4 presenta una risoluzione Full HD (1920×1080) e utilizza un pannello IPS, che garantisce colori cristallini e un angolo di visione di 178º, offrendo immagini nitide e dettagliate da qualsiasi punto di vista. Questo permette di vivere i giochi in modo più realistico e coinvolgente, con una maggiore profondità e definizione.

Il Samsung Odyssey G4 dispone di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che elimina il ritardo nella risposta e garantisce un’azione fluida e senza interruzioni. Il tempo di risposta di 1ms (GtG) consente di passare rapidamente da una scena all’altra, attaccando i nemici nel momento stesso in cui compaiono sullo schermo, senza effetto mosso o sfocature.

Il monitor è compatibile con Nvidia G-Sync, che sincronizza la GPU con il pannello, eliminando effetti come il tearing (immagini tagliate), il lag e il motion blur. Inoltre, il supporto per AMD FreeSync Premium assicura scene di gioco stabili e prive di distorsioni, anche durante le azioni più rapide e complesse, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco. Insomma, a prescindere dalla configurazione del vostro PC da gaming, potrete sempre contare sul meglio della tecnologia anti-tearing.

Il Samsung Odyssey G4 è dotato di numerose funzionalità aggiuntive che migliorano il comfort e la convenienza durante l’uso. Include HDMI, DisplayPort e un ingresso audio, offrendo diverse opzioni di connettività. Il supporto regolabile in altezza (HAS) e la possibilità di rotazione (pivot) permettono di personalizzare la configurazione del monitor per adattarsi perfettamente alle esigenze di ciascun utente. Ovviamente è anche compatibile con i supporti VESA e può quindi essere facilmente installato su parete o braccio da scrivania. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un super prezzo!