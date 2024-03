Samsung Odyssey G4: immergiti nell'universo del GAMING (-23%)

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi perdere l’opportunità di aggiudicarti il monitor da gaming Samsung Odyssey G4, ora in super sconto del 23% su Amazon. Questo monitor è una vera rivoluzione nel mondo del gaming, offrendo prestazioni e funzionalità di livello superiore che ti porteranno a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti. Non perdere questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 210,89 euro, anziché 274,99 euro.

Samsung Odyssey G4: questa è un’offerta esclusiva di Amazon

Una delle caratteristiche che rendono il Samsung Odyssey G4 un vero gioiello è la sua risoluzione FHD e il pannello IPS. Questa combinazione annulla letteralmente i confini tra il mondo fisico e quello virtuale, permettendoti di immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti. Con colori cristallini e un angolo di visione di 178º, potrai godere di immagini nitide e realistiche da qualsiasi punto di vista, trasformando ogni sessione di gioco in un’avventura coinvolgente.

Ma le prestazioni straordinarie non finiscono qui. Il monitor Samsung Odyssey G4 vanta un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 1ms (GtG). Questo significa che potrai passare rapidamente da una scena all’altra senza alcun ritardo nella risposta, garantendo un’esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva. Con la compatibilità Nvidia G-Sync, potrai dire addio agli effetti mosso, ai ritardi e alle immagini tagliate, godendo di un’esperienza di gioco ininterrotta e priva di ostacoli.

Ma le caratteristiche eccezionali del Samsung Odyssey G4 non si fermano qui. Con la funzione Ultrawide Game View, potrai scoprire aree nascoste delle scene di gioco impostando lo schermo nel formato 21:9. Inoltre, grazie all’Autosource Switch+, potrai passare istantaneamente da un dispositivo all’altro senza dover cercare manualmente l’ingresso giusto, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua partita.

Infine, il design ergonomico del Samsung Odyssey G4 ti offre la massima comodità durante le tue sessioni di gioco. Potrai ruotare, inclinare e regolare il monitor per ottenere la visuale perfetta su tutti i tuoi nemici, garantendo prestazioni ottimali senza compromettere il comfort.

In conclusione, se sei alla ricerca di un monitor da gaming che offra prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate e massimo comfort, il Samsung Odyssey G4 è la scelta perfetta per te. Approfitta subito del mega sconto del 23% su Amazon e fallo tuo al prezzo vantaggioso di soli 210,89 euro, prima che sia troppo tardi.