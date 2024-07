Samsung Odyssey G3 in offerta: un ottimo monitor da gaming a soli 129€

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3, combina qualità visiva, prestazioni elevate e comfort ergonomico: è, in altre parole, uno dei migliori monitor da gaming nella fascia entry-level del marco, posizionandosi come un’ottima soluzione per dare il meglio in titoli competitivi e frenetici come Call of Duty e Fortnite.

Attualmente è disponibile su Amazon a 129,90 euro grazie a uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 149,90 euro.

Il pannello VA da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) assicura immagini chiare e dettagliate, grazie a un elevato contrasto e a colori vividi. Questo tipo di tecnologia è particolarmente utile per giochi che richiedono una qualità visiva superiore. Una delle caratteristiche più importanti per il gaming è la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che consente una fluidità eccezionale durante le sessioni di gioco, mentre il tempo di risposta di 1 ms riduce significativamente il motion blur e l’input lag, migliorando la reattività nei giochi più veloci.

Il supporto per AMD FreeSync Premium è un altro punto di forza del monitor, poiché garantisce un’esperienza di gioco senza tearing e stuttering, sincronizzando il refresh rate del monitor con il frame rate della scheda grafica. Questo contribuisce a un’esperienza di gioco più fluida e immersiva, eliminando problemi comuni come l’immagine spezzata.

Dal punto di vista ergonomico, il monitor è dotato di un supporto altamente regolabile (HAS) che consente di modificare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione (pivot) del monitor, migliorando il comfort durante lunghe sessioni di gioco. La modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi, rendendolo adatto anche per lunghe ore di utilizzo senza compromettere la vista.

Per quanto riguarda la connettività, il Samsung Odyssey G3 include diverse opzioni, tra cui una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio. Non perdere l’occasione di averlo ad un prezzo bomba: acquistalo subito a soli 129€!