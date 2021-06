Samsung ha appena annunciato che il 28 giugno sul palcoscenico della conferenza del Mobile World Congress 2021 lancerà i suoi nuovi chip, che andranno a rafforzare il portafoglio tecnologico relativo al 5G. Il produttore sudcoreano è pronto a sfidare Huawei.

Samsung mira al 5G

Per chi non lo ricordasse, il produttore cinese Huawei ha dovuto affrontare diversi problemi a causa del divieti imposti dagli Stati Uniti. Ciò ha influito sulle sue operazioni commerciali, con i marchi rivali che hanno cercato di conquistare la sua quota di mercato: tra questi figura Samsung, che ha appena presentato tre nuovi processori 5G, che sono pronti a mettere i bastoni fra le ruote della compagnia cinese.

Entrando nei dettagli, la seconda generazione di modem 5G del marchio sudcoreano sono sistemi in grado di raddoppiare la performance di un futuro chip, utilizzando solo la metà della potenza rispetto ai precedenti. L'azienda sudcoreana punta anche a fornire una nuova generazione di circuiti integrati a radiofrequenza (RFIC), con antenne molto più piccole e consumi energetici inferiori.

Inoltre, il marchio ha anche anticipato i suoi progetti per il 6G, con i suoi sforzi che mirano a sviluppare reti wireless terahertz ad alta frequenza e a progettare collegamenti wireless a 140 GHz. Samsung ha aggiunto che i suoi piani per lo sviluppo del 6G includeranno anche realtà mista, ologrammi “ad alta fedeltà” e persino repliche digitali di tecnologia reale. Tuttavia, la tecnologia 6G è solo una teaser per il futuro, dato che la rete 5G deve ancora essere adottata completamente a livello globale.

