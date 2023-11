Samsung: non arriveranno pieghevoli di fascia media, per ora

In queste ore apprendiamo un’interessantissima notizia a tema Samsung; sembra di fatto, che il colosso tecnologico sudcoreano abbia deciso di non lanciare foldable o flip-phone pieghevoli di fascia media nell’immediato futuro. L’azienda si concentrerà solo sulle ammiraglie next-gen, a quanto pare.

La strategia di Samsung per il futuro

Sappiamo tutti che Samsung, da qualche anno a questa parte, ha iniziato ad investire nella tecnologia “pieghevole”: abbiamo visto diversi gadget ad oggi e spesso questi sono stati portatori di “innovazione” e “novità” nel mercato della telefonia mobile. C’è da dire però che si tratta quasi esclusivamente di gadget costosi, di punta, vere e proprie ammiraglie senza rinunce. Si parlava da tempo dell’arrivo di un dispositivo con cerniera dal costo contenuto ma in queste ore la società stessa ha contrastato queste affermazioni chiarendo la sua posizione. Nel prossimo futuro infatti, solo flagship flip e fold.

“Non abbiamo intenzione di produrre smartphone pieghevoli di fascia media e le ultime voci sono infondate“, ha affermato un dirigente dell’OEM coreano.

I rumors poi prevedevano l’arrivo di un potenziale smartphone pieghevole dal costo ridotto (meno di 800 dollari) con prestazioni degne di un midrange premium. Tuttavia la società ha escluso ciò perché una simil mossa avrebbe portato a troppe rinunce: assenza di impermeabilità, della ricarica wireless, downgrade di potenza e non solo.

Ricordiamo che il viaggio di Samsung è iniziato nel 2019 con il primo Galaxy Fold, ed è continuato a febbraio 2020 con il Galaxy Z Flip. Oggi siamo giunti alla quinta generazione di questi device e i prezzi non sono certo economici. Circa 2000€ per il pieghevole a libro e oltre 1100€ per il clamshell. Per fortuna c’è lo “street price” che abbassa drasticamente il costo di questi oggetti del desiderio. Un esempio? Noi vi consigliamo l’ottimo Galaxy Z Flip5 di Samsung che si porta a casa con soli 999,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy a questa cifra.

