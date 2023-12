Samsung MicroSD 256GB a soli 28€: FOLLIA PURA su eBay

Ami le riprese avventurose con fotocamera, videocamera o droni? Stai cercando uno storage extra per il tuo dispositivo mobile in grado di avviare app e giochi velocemente? La risposta giusta è la Samsung MicroSD 256GB EVO Plus. Grazie alla sua tecnologia di ultima generazione, unita all’esperienza Samsung, è in grado di fornirti il meglio al massimo delle capacità. Oggi la acquisti su eBay a soli 28,78 euro, invece di 34,99 euro. Ottieni questo super sconto inserendo il Coupon FESTE23 prima del check out.

MicroSD 256GB EVO Plus: la scelta perfetta per la tua archiviazione

Con una MicroSD 256GB EVO Plus ottieni subito uno spazio di archiviazione extra per i tuoi dispositivi. Essendo Plug & Play è subito pronta all’uso non appena la colleghi. Grazie alla Classe A2 avvia app e giochi in modo fulmineo, senza lunghe attese. Inoltre, la Classe 10 garantisce una registrazione immediata e di altissima qualità delle immagini e delle riprese, anche in 4K Ultra HD. Nella confezione trovi anche un praticissimo Adattatore SD.

Acquistala ora a soli 28,78 euro, invece di 34,99 euro. La consegna è gratuita e, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

