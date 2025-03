Samsung lancia il nuovo aggiornamento di marzo per questi smartphone

Mentre Samsung si prepara al lancio della nuova One UI 7, i dispositivi Galaxy che ancora utilizzano la versione precedente di questa interfaccia software continuano a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza.

L’update di marzo, in particolare, si focalizza sulla risoluzione di alcune vulnerabilità critiche e su miglioramenti per la stabilità generale del sistema operativo personalizzato da Samsung.

Quali modelli riceveranno l’ultimo aggiornamento di sicurezza di Samsung

Nello specifico, l’aggiornamento di sicurezza di marzo affronta 11 problemi classificati come “critici” e 40 considerati ad “alta priorità”. Sebbene non porti nuove funzionalità o cambiamenti visibili, il suo obiettivo principale è risolvere le falle di sicurezza ed ottimizzare le prestazioni del sistema. Gli utenti Samsung possono scaricarlo facilmente attraverso la sezione degli aggiornamenti software, rintracciabile nelle impostazioni del dispositivo interessato. I modelli in questione, nel dettaglio, sono:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

La disponibilità dell’aggiornamento di Samsung potrebbe variare a seconda della regione considerata, per cui alcuni utenti lo riceveranno prima di altri.

Lo sappiamo, Samsung nell’ultimo periodo è stata tutt’altro che puntuale per quanto riguarda i grandi aggiornamenti, come appunto quello della One UI 7, che tuttavia è in dirittura d’arrivo nel mese di aprile. Anzi, giungono notizie incoraggianti circa l’inizio dei test interni per quanto riguarda la versione successiva, e cioè One UI 8. Tuttavia, per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza, Samsung ha sempre garantito una certa regolarità e speriamo che lo stesso rispetto della tabella di marcia caratterizzi anche tutti gli update di prossimo arrivo, compresi quelli minori.