Samsung Galaxy S24: il nuovo aggiornamento di marzo è in distribuzione

Samsung ha confermato che inizierà il rollout stabile di One UI 7 ad aprile, basato su Android 15, partendo dalla serie dei Galaxy S24, che ha già ricevuto le precedenti versioni beta.

Nel frattempo, Samsung sta distribuendo l’aggiornamento di sicurezza di marzo per questi dispositivi, anticipando i tempi rispetto alle attese. L’update, identificato dal numero di build S92xNKSS5AYB1 e con un peso di circa 280 MB, è già disponibile in Corea del Sud e presto raggiungerà altre regioni.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’aggiornamento risolve oltre 40 vulnerabilità, con la maggior parte dei fix forniti da Google per il core di Android, mentre Samsung ha aggiunto sette correzioni specifiche per i propri dispositivi e per l’ecosistema One UI.

Questo patch di sicurezza rappresenta probabilmente l’ultimo aggiornamento stabile basato su Android 14 per la serie dei Samsung Galaxy S24, prima del debutto ufficiale di One UI 7. La nuova interfaccia, attualmente in fase di test con la beta 5, promette di portare novità significative, ma per ora gli utenti dovranno accontentarsi di un sistema più sicuro e stabile. Samsung dovrebbe essere in grado di rispettare i tempi previsti, con l’obiettivo di rilasciare la versione definitiva di One UI 7 entro la fine di aprile.

Nel frattempo, l’attenzione si concentra sui foldable di ultima generazione, come il Samsung Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6, che avrebbero già dovuto ricevere la prima versione beta della One UI 7 ma che, invece, hanno per adesso ottenuto l’aggiornamento di sicurezza di marzo.