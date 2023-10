Samsung lancia i suoi nuovi dispositivi FE

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di tre nuovi dispositivi della serie FE il Galaxy S23 FE, il Galaxy Tab S9 FE e i Galaxy Buds FE. I nuovi dispositivi della serie FE di Samsung sono pensati per offrire maggiori funzionalità a un prezzo accessibile e senza compromessi sulla qualità. Il Galaxy S23 FE sarà in vendita in alcuni mercati già da domani 5 ottobre, invece per l’Italia è necessario ancora attendere la data di uscita ufficiale. Per quanto riguarda il Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ e le Galaxy Buds FE sono già disponibili all’acquisto con consegna prevista per il 5 ottobre nei mercati selezionati.

Galaxy S23 FE: il nuovo smartphone Samsung

Il Galaxy S23 FE è lo smartphone che soddisfa tutte le esigenze degli utenti, offrendo un design elegante ma resistente all’acqua e alla polvere, una fotocamera potente e professionale, una batteria duratura e una connettività veloce. Il Galaxy S23 FE ha un display AMOLED 2X dinamico 4 da 6,4 pollici, che garantisce una visione fluida e immersiva. La fotocamera permette di realizzare delle foto professionali grazie all’obiettivo ad alta risoluzione da 50 MP e allo zoom ottico 3X. Inoltre, il movimento in fase di scatto non è più un problema, grazie alla stabilizzazione digitale avanzata dell’immagine è possibile realizzare una foto anche in movimento.

La batteria del Galaxy S23 FE ha una capacità di 4500 mAh e supporta la ricarica rapida sia cablata che wireless. Il Galaxy S23 FE supporta anche la connettività 5G, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, per garantire una trasmissione dei dati veloce e stabile. Il Galaxy S23 FE sarà disponibile in diversi colori, tra cui Mint, Cream, Graphite e Purple.

Novità Tablet: Samsung presenta Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+

Il Galaxy Tab S9 FE e il Tab S9 FE+, sono tablet che offrono agli utenti Samsung un’esperienza di intrattenimento e produttività di alto livello, con uno schermo ampio, un suono potente e una penna intelligente. Il Galaxy Tab S9 FE+ ha uno schermo LCD da 12,4 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, che offre una qualità dell’immagine nitida e vivida. E un display da 10,9 pollici per il Galaxy Tab S9 FE. Il Galaxy Tab S9 FE include anche la S Pen, la penna intelligente di Samsung che permette di scrivere, disegnare e controllare il tablet con facilità e precisione.

La batteria del Galaxy Tab S9 FE ha una capacità di 10090 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W. Per chi utilizza il tablet spesso fuori casa, la batteria del Tab S9 FE+ promette una durata fino a 20 ore 8 di riproduzione video con una singola carica. Il Galaxy Tab S9 FE supporta anche la connettività 5G, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2. Il Galaxy Tab S9 FE invoglia i suoi clienti anche con la disponibilità di diversi colori, quelli disponibili sono: menta, argento, grigio e lavanda.

Galaxy Buds FE: i rumori esterni non saranno più un problema

Tra le altre novità, troviamo i Galaxy Buds FE gli auricolari wireless che offrono un’esperienza sonora di qualità, con una vestibilità confortevole, una cancellazione attiva del rumore e una batteria duratura. I Galaxy Buds FE hanno un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio, garantendo comfort e stabilità. La cancellazione attiva del rumore elimina i rumori esterni indesiderati, permettendo di godere della propria musica o delle proprie chiamate in tutta tranquillità.

La batteria dei Galaxy Buds FE ha una durata di 8 ore con una singola carica e di 30 ore con il case di ricarica wireless. I Galaxy Buds FE supportano anche la ricarica rapida, che offre un’ora di riproduzione con soli cinque minuti di ricarica. I Galaxy Buds FE supportano anche il Bluetooth 5.2 e sono compatibili con gli smartphone Android e iOS. I Galaxy Buds FE sono disponibili in due colori Graphite e Bianco.

Samsung: le novità che tutelano il pianeta e la privacy

I nuovi prodotti lanciata da Samsung cercano di tutelare anche l’ambiente utilizzando un’ampia varietà di materiali riciclati presenti nei componenti interni ed esterni dei dispositivi. Per fare qualche esempio, sia alluminio che il vetro sono materiali riciclati proveniente da reti da pesca, barili d’acqua e bottiglie in PET scartate. L’obiettivo di Samsung è quello di ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e contribuire a una maggiore sostenibilità. Inoltre, i prodotti sono stati progettati per durare nel tempo, almeno per durare con quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Questa scelta permette di utilizzare i prodotti per un tempo maggiore. Samsung ci tieni a mantenere alta la qualità dei prodotti e renderli sempre più innovativi e accattivanti, tutelando l’ambiente.

Ma non solo, Samsung non lascia al caso neanche la privacy dell’utente, infatti, si impegna a fornire esperienze sicure e private con tutti i suoi dispositivi e le sue funzionalità di connettività. Le serie Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE sono dotate della protezione Samsung Knox, che garantisce la salvaguardia delle informazioni personali in modo predefinito.