Samsung Galaxy S23 FE: il debutto è previsto per il 4 ottobre (RUMOR)

Samsung Galaxy S23 FE è in arrivo; secondo un recente rumor infatti, il nuovo flagship killer dell’OEM sudcoreano verrà annunciato il 4 ottobre. Insieme al dispositivo arriveranno molti altri prodotti della line-up Fan Edition.

Andiamo con ordinre: S23 FE è un terminale molto atteso dall’utenza mondiale; mancano pochissimi giorni al suo debutto ma oggi, grazie ad una fuga di notizie proveniente dal sito web argentino della compagnia, si scopre che i gadget FE sono in arrivo. La data della commercializzazione è prevista per il 4 ottobre 2023 in moltissimi mercati.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Con una fuga di notizie l’azienda sudcoreana ha confermato il lancio imminente del nuovo Galaxy S23 FE 5G nel mercato indiano. Unitamente a questo paese, il flagship killer della line-up S23 dovrebbe venir commercializzato in moltissime aree, anche in Europa. Grazie ad un leak vediamo poi che la gamma di prodotti Fan Edition verrà svelata il 4 ottobre. Ci aspettiamo lo smartphone, gli auricolari TWS low-cost Galaxy Buds FE, il tablet S9 FE in due declinazioni (standard e Plus).

Se tutto ciò dovesse rivelarsi veritiero, la prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo evento di Samsung. In alternativa, la compagnia potrebbe scegliere di commercializzare i gadget mediante un semplice comunicato stampa; staremo a vedere.

Parlando delle presunte specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23 FE 5G, sappiamo che dovrebbe presentare uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, refersh rate di 120 Hz e potrebbe vantare anche il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o l’Exynos 2200 di Samsung, coadiuvato da 8 GB di RAM e da storage da 256 GB su memorie UFS rapide. Sul fronte fotografico avremo tre sensori con ottica principale da 50 megapixel con OIS. La selfiecam invece, sarà una lente da 10 Megapixel. La batteria infine, sarà da 4500 mAh e supporterà la ricarica rapida da 25W.

