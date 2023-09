Samsung Galaxy S23 FE 5G avvistato online: arriverà in due varianti

In queste ore è stato avvistato online il nuovissimo Samsung Galaxy S23 FE 5G. Il dispositivo è stato avvistato all’interno della piattaforma Google Play Console e da questo portale abbiamo potuto constatare che arriverà in due versioni: una con processore Snapdragon e una con chip Exynos.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: le presunte specifiche tecniche

Andiamo con ordine: l’OEM sudcoreano è pronta a svelare i nuovi dispositivi della line-up Fan Edition (FE); i terminali approderanno sul mercato nelle prossime settimane e in questi giorni abbiamo potuto leggere diverse indiscrezioni sui gadget in arrivo. Sappiamo anche che la maggior parte delle specifiche del Galaxy S23 FE 5G sono state rivelate ma oggi, grazie all’apparizione del device sul Google Play Console, possiamo vedere che il telefono avrà due processori, differenti a seconda del mercato di riferimento. Da un lato troveremo il chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con GPU Adreno 730, dall’altro lato invece, vedremo un Exynos 2200 con GPU di AMD. Se non consideriamo i SoC, i terminali non presentano ulteriori modifiche.

Fra le altre cose, scopriamo che Galaxy S23 FE 5G vanterà ben 8 GB di memoria RAM e disporrà di uno storage minimo di almeno 128 GB. Come gli ultimi smartphone della linea di Samsung, non avrà l’espansione della memoria mediante microSD. Lo schermo sarà un pannello Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 hz e non solo. Anteriormente avremo una selfiecam da 10 Megapixel, posteriormente tre sensori con quello principale da 50 Megapixel. Non mancherà una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G che su Amazon costa solo 439,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è un best buy assoluto, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e gode della consegna celere con il servizio di Prime. Non lasciatevelo sfuggire: a questo prezzo è un best buy ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.