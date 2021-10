Samsung: la RAM Plus è in arrivo sulla fascia media

La RAM Plus di Samsung dovrebbe arrivare anche sui telefoni di fascia media e di punta; ora è ufficiale. Dopo Xiaomi, OPPO e altri brand, anche l'OEM sudcoreano ha deciso di introdurre la suddetta feature sui suoi terminali.

Samsung: come funziona la RAM Plus?

Il Galaxy A52s è stato ufficializzato ad agosto; questo ha debuttato come il primo terminale dell'azienda con la funzione RAM Plus. Non è altro che l'iterazione di Samsung per la RAM virtuale o estesa; ora sembra che anche altri device del marchio riceveranno la funzione in questione.

RAM Plus alloca una certa quantità di spazio dalla memoria interna per essere utilizzata come RAM virtuale. Secondo Sammobile, l'opzione è stata recentemente aggiunta al Galaxy A52 tramite un aggiornamento software. Ora, l'azienda ha aggiunto che il Galaxy Z Fold 3 che offre la medesima funzionalità. Il pieghevole non è stato lanciato con la suddetta caratteristica, ma è stato aggiornato grazie ad uno dei recenti update del firmware.

Per chi non lo sapesse, la nuova One UI 4.0 in arrivo si basa su Android 12; ora, questa è ora disponibile per la serie S21, ma si osserva che non include la funzione RAM Plus. Resta da vedere se sarà resa disponibile sulla variante stabile finale o tramite futuri aggiornamenti del firmware.

La funzionalità di Samsung aggiunge 4 GB di RAM virtuale al dispositivo. Al momento, non è possibile disattivarla. Inoltre, non è possibile aumentare o diminuire la dimensione della memoria virtuale volatile. Altri marchi come Realme invece, consentono agli utenti di personalizzare la quantità della RAM virtuale. Si spera che l'azienda sudcoreana possa permettere ai suoi clienti di aumentare/ridurre le dimensioni a proprio piacimento in futuro.