Una delle caratteristiche degli smartphone cinesi è la tecnologia di espansione della quantità di RAM mediante un piccolo espediente che consente di trasferire parte dello storage di archiviazione in memoria volatile.

Samsung RAM Plus: cos'è e come funziona?

In poche parole dunque, la RAM virtuale è una tecnica che consente al telefono di convertire la memoria di base destinata all'archiviazione di foto, video, canzoni e dati in memoria volatile. Samsung ha appena presentato ora la sua soluzione chiamata RAM Plus per uno dei suoi smartphone appena annunciati, il Galaxy A52S. Sicuramente raggiungerà gradualmente altri dispositivi, soprattutto quelli di fascia media ed entry-level.

Far vendere bene un telefono deve essere un prodotto di qualità, che abbia un marchio riconoscibile e che disponga di alcuni elementi che siano in grado di farlo risaltare. Molte fotocamere, molti megapixel, caricamento molto veloce … e molta RAM: ecco, questo è un ottimo punto di forza. Ma cosa succede se il cellulare è arrivato sul mercato con una piccola RAM? Ebbene, c'è una funzione che può alleviare tale carenza: la RAM virtuale. Sta arrivando su molti brnd, tra cui Samsung.

La memoria RAM virtuale espande l'archiviazione volatile del sistema tramite software; il tutto viene utilizzato per semplificare i processi e ridurre i tempi di avvio quando si aprono le applicazioni. Con questa modifica, il cellulare può mantenere aperti più processi in contemporanea.

Marchi come Xiaomi o Realme, OPPO o Vivo includono già opzioni di RAM virtuale, e ora si noti che questa funzione finirà sicuramente per raggiungere la maggior parte dei terminali in questione. È anche possibile che Google la includa come impostazione utente all'interno di una prossima versione di Android.

Grazie alla RAM Plus, è possibile espandere i 6 GB di RAM del telefono con altri 4 GB forniti dalla memoria di archiviazione. È un modo per migliorare le capacità di un dispositivo, pur però avendo un compromesso con la velocità finale.

