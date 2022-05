Samsung: iniziata la produzione dei foldable next-gen

Secondo quanto si apprende, Samsung ha appena avviato la produzione in serie di molti componenti per smartphone pieghevoli next-gen, ovvero i futuri Z Fold4 e Z Flip4. Facciamo il punto di tutto ciò che ci aspettiamo dall’OEM sudcoreano nei mesi a venire.

Samsung: cosa sappiamo dei foldable next-gen?

Ma cosa sappiamo di questi pieghevoli? Sicuramente tanti dettagli sono già emersi ma tanti altri ne usciranno ancora nei mesi a venire. Adesso abbiamo appreso infatti che il colosso tecnologico ha dato il via alla produzione dei componenti di Z Fold4 e Z Flip4.

L’ultimo report proveniente dal noto portale di SamMobile; si scopre che l’azienda numero uno al mondo nel settore tech si aspetta di spedire più di 10 milioni di unità di pieghevoli. Non di meno, visto che Z Flip3 e Z Fold3 sono stati dei Best Buy super venduti, ipotizziamo che questi nuovi modelli possano essere campioni di incassi. Addirittura, il foldable a libro potrebbe rappresentare il 70% di tutti i terminali che si piegano dell’azienda. In più, se la compagnia dovesse davvero riuscire a vendere nuovamente questa cifra di prodotti entro la fine del 2022, questo le permetterebbe di entrare nella storia.

Anche se sono più costosi, i foldable stanno diventando sempre più mainstream e si prevede che il loro costo sia destinato a diminuire negli anni a venire, grazie anche alla presenza di prodotti realizzati dai brand competitor (Vivo, OPPO, OnePlus, Xiaomi, Redmi, Realme, Honor, Huawei e molti altri). A voi piacciono? Diteci le vostre impressioni.

Nelle notizie correlate, vi suggeriamo l’acquisto di uno dei migliori foldable del momento: stiamo parlando del Galaxy Z Fold3 che, proprio grazie agli sconti presenti su Amazon, lo si porta a casa a soli 1669,90€ con caricatore incluso nella confezione. Questo è un top di gamma in tutto e per tutto, con processore Qualcomm Snapdragon 888 sotto la scocca e supporto per la S Pen Pro (o Fold Edition) incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.