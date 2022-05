Samsung Galaxy Z Fold4: nuovi dettagli sulla fotocamera

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 potrebbe disporre di un’innovativa fotocamera avente uno zoom 3X. Questo è quanto emerso da alcuni rumor in rete.

Pochi giorni fa abbiamo appreso diversi dettagli sulla futura iterazione del foldable di casa Samsung; sono trapelati i primi render 3D CAD che hanno sottolineato quale sarà il suo design definitivo. Abbiamo appreso che questo potrebbe essere un gadget più largo e corto del modello precedente (il vendutissimo Galaxy Z Fold3).

Samsung Galaxy Z Fold: zoom 3X su una tele lens da 12 Mpx

Ora apprendiamo che questo gadget disporrà di una nuova fotocamera sporgente e che ci sarà una speciale lente zoom mai vista prima. Inoltre a dire queste indiscrezione ci ha pensato il tipster Ice Universe, il quale ha aggiunto anche che ci sarà una speciale fotocamera da 50 megapixel, coadiuvata da un’ottica ultrawide da 12 Mpx e da un teleobiettivo da 12 Mpx con zoom 3X.

Sembra che Z Fold 4 erediterà quindi la medesima cella fotografica di S22 e S22+. Questo obiettivo non si è mai visto prima su un terminale di casa Samsung. Oltre ad essere votato alla produttività, sarà un gadget che offrirà un’esperienza fotografica unica.

Galaxy Z Fold4 camera:

50MP Main camera+12MP Ultrawide angle+12MP 3x zoom — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Sul fronte delle specificiche tecniche, il nuovo flagship che si piega dovrebbe avere un pannello da 6,2 pollici e uno interno da 7,6 pollici. Entrambi saranno più corti e più larghi e all’interno vedremo una nuova selfiecam UDC da 10 Mpx (non più da 4 Mega, dunque). Bisogna vedere come sarà la qualità di quest’ottica. Non abbiamo informazioni sulla seconda snapper selfie.

Sotto la scocca troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm ancora da svelare. Sul fronte della batteria invece, citiamo la cella energetica da 4400 mAh e la fast charge rapida da 25W. Ci sarà anche la wireless e la reverse charging. Non sarà presente uno slot per la S Pen, ma il supporto invece ci sarà.

Intanto, se cercate un foldable a buon prezzo (per meglio dire, il top di gamma del mercato), vi suggeriamo il Galaxy Z Fold3 dello scorso anno che oggi si porta a casa a 1669,90€ con spedizioni gratuite e caricatore compreso nel prezzo.

