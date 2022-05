Samsung Galaxy Z Flip4 si mostra online (FOTO)

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 si mostra online in alcune immagini che ne illustrano il suo ipotetico e probabile design. Ma cosa sappiamo di questo dispositivo?

Sappiamo che i foldable di casa Samsung per il 2022 sono alle porte; il loro debutto è previsto per l’estate e ultimamente stiamo leggendo diverse indiscrezioni, rumors e leaks sui device in questione. Sul Fold4 abbiamo letto tantissime cose, ma sul Flip le informazioni stanno arrivando con parsimonia.

Samsung Galaxy Z Flip4: è lui o non è lui?

Ora, secondo quanto si legge, i render dei nuovi terminali sono trapelati sul web e ci forniscono un’idea chiara di come potrebbe essere l’estetica del telefono: simile al predecessore ma senza cambiamenti rilevanti.

Il flip phone infatti, avrà il medesimo design che abbiamo già conosciuto, una tinta bicolor, un piccolo display e due lenti fotografiche con flash LED. Presente poi anche un fingerprint montato sul frame laterale proprio sotto al pulsante di accensione e spegnimento del device. Completa il tutto il bilanciere del volume.

Misurerà 165,1 x 71,9 x 7,2 mm: questo indica che sarà più piccolo ma più spesso del modello precedente; il motivo sembra essere legato alla cella energetica di dimensioni maggiori. A proposito, Z Flip3 è ancora oggi un ottimo affare su Amazon, visto che si porta a casa a soli 889,90€ con caricatore incluso nel prezzo.

Sotto la socca invece, il terminale potrebbe disporre del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 + ancora da svelare, ma alla fine, la compagnia potrebbe utilizzare anche il precedente Snapdragon 8 Gen 1 che abbiamo visto sulla variante internazionale di S22 e su tutti i flagship Android del 2022.

Dulcis in fundo, Ross Young di DSCC ha detto che questo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: oro, grigio, azzurro e violetto. Forse ci sarà anche un’edizione BeSpoke con tante personalizzazioni; staremo a vedere. Restate connessi con noi per le ultime novità del mondo tech.

